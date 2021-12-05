Maltepe sahilde kayalıklara sıkışmış ceset bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe sahilde kayalıklara sıkışmış ceset bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Maltepe sahilde kayalıklara sıkışmış ceset bulundu

İSTANBUL Maltepe sahilde, park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı güvenlik görevlisi sahil şeridinde kayalıkları kontrol ettiği esnada cesetle karşılaştı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Maltepe sahilde, park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı güvenlik görevlisi sahil şeridinde kayalıkları kontrol ettiği esnada cesetle karşılaştı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi'nde bulunan sahilde gerçekleşti. İddiaya göre park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı güvenlik görevlisi, devriye attığı esnada kayalıklara sıkışmış ceset gördü. Durumu hemen polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kayalara sıkışan cesedi çıkartıp polis ekiplerine teslim etti. Olay yeri polis ekipleri cesedin üzerinde incelemelerde bulundu. İlk incelemelerde kayalıklara sıkışan cesedin bir erkek ait olduğu ve uzun süredir denizde olduğunu tespit etti. Savcının incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.


Maltepe sahilde kayalıklara sıkışmış ceset bulundu

Maltepe sahilde kayalıklara sıkışmış ceset bulundu

Maltepe sahilde kayalıklara sıkışmış ceset bulundu

Maltepe sahilde kayalıklara sıkışmış ceset bulundu

Maltepe sahilde kayalıklara sıkışmış ceset bulundu

Maltepe sahilde kayalıklara sıkışmış ceset bulundu

Maltepe sahilde kayalıklara sıkışmış ceset bulundu

Cumhurbaşkanı'nın Siirt mitingini kana bulayacaklardı! İşte son anda engellenen felaketin detayları

Cumhurbaşkanı'nın Siirt mitingini kana bulayacaklardı! İşte son anda engellenen felaketin detayları

 Özel aracına bomba yerleştirmişler! Polis memuruna suikast son anda engellendi

Özel aracına bomba yerleştirmişler! Polis memuruna suikast son anda engellendi

 Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title