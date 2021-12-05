Maltepe sahilde kayalıklara sıkışmış ceset bulundu

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Maltepe sahilde, park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı güvenlik görevlisi sahil şeridinde kayalıkları kontrol ettiği esnada cesetle karşılaştı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi'nde bulunan sahilde gerçekleşti. İddiaya göre park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı güvenlik görevlisi, devriye attığı esnada kayalıklara sıkışmış ceset gördü. Durumu hemen polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kayalara sıkışan cesedi çıkartıp polis ekiplerine teslim etti. Olay yeri polis ekipleri cesedin üzerinde incelemelerde bulundu. İlk incelemelerde kayalıklara sıkışan cesedin bir erkek ait olduğu ve uzun süredir denizde olduğunu tespit etti. Savcının incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.