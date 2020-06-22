Maltepe sahilde bir genç kendisini denize bıraktı Maltepe sahilde bir genç kendisini denize bıraktı Maltepe sahilde bir genç telefon ve cüzdanını kayalıklara bıraktıktan sonra denize atladı.

Maltepe sahilde bir genç kendisini denize bıraktı

İSTANBUL - Maltepe sahilde bir genç telefon ve cüzdanını kayalıklara bıraktıktan sonra denize atladı. Bir süre açıldıktan sonra çırpınmaya başlayan genci gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri denize atlayan genci çıkarttı

Olay, Maltepe, Yalı Mahallesinde ki sahil kesiminde saat 21.30 sularında yaşandı. 1995 doğumlu Salih Türker isimli genç, cüzdan ve telefonunu oturduğu kayalıkların üzerine bıraktıktan sonra denize atladı. Bir süre denizde ilerleyen talihsiz genç çırpınmaya başladığı an sahildeki diğer vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu Sahil Güvenlik ekiplerine aktardı. Botla gencin yanına gelen Sahil Güvenlik ekipleri genci bota çektikten sonra sahilde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. Uzun süre ambulansta ilk müdahalesi yapılan Türker, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne götürüldü. Uzun süre denizde kaldığı belirlenen Türker'in sağlık durumu ciddiyetini korurken polis ekipleri gencin denize yüzmek için mi yoksa hayatına son vermek için mi girdiğini araştırıyor.

Kaynak: İHA