Maltepe sahil yolunda ağaca çarpan sürücü araç içinde sıkıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Maltepe sahil yolunda ağaca çarpan sürücü araç içinde sıkıştı

20.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:46

Maltepe sahil yolunda ağaca çarpan sürücü araç içinde sıkıştı Yaralı sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı Maltepe sahil yolunda kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki ağaçlık alana daldı.

Maltepe sahil yolunda ağaca çarpan sürücü araç içinde sıkıştı

Yaralı sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Maltepe sahil yolunda kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki ağaçlık alana daldı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Maltepe sahil yolunda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Muzaffer G.'nin kullandığı Mitsubishi marka minibüs iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlediği sırada kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Ardından minibüs yol kenarındaki ağaçlık alana daldı. Ağaca çarparak durabilen minibüsün sürücüsü Muzaffer G. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Adeta hurdaya dönen minibüs, çekici ile kaza yerinden alınarak götürüldü. Kaza nedeniyle sahil yolunda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Maltepe sahil yolunda ağaca çarpan sürücü araç içinde sıkıştı
Maltepe sahil yolunda ağaca çarpan sürücü araç içinde sıkıştı
Maltepe sahil yolunda ağaca çarpan sürücü araç içinde sıkıştı
Maltepe sahil yolunda ağaca çarpan sürücü araç içinde sıkıştı
Maltepe sahil yolunda ağaca çarpan sürücü araç içinde sıkıştı
Maltepe sahil yolunda ağaca çarpan sürücü araç içinde sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Halis Özkahya Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maltepe sahil yolunda ağaca çarpan sürücü araç içinde sıkıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 21:45:58. #1.16#
title