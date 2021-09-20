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MALTEPE SAHİL YOLU'NDAKİ MOTOSİKLETLİ MAGANDA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MALTEPE SAHİL YOLU'NDAKİ MOTOSİKLETLİ MAGANDA KAMERADA

MALTEPE Sahil Yolu'nda motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyen ve makas atan Kürşat K. yakalandı.

MALTEPE Sahil Yolu'nda motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyen ve makas atan Kürşat K. yakalandı. Bin 627 lira ceza uygulanan sürücü hakkında da "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Maltepe Sahil Yolu'nda 2 Eylül'de Kürşat K., 34 RB 1513 plakalı motosikletiyle trafikte makas attığı ve  tek teker üzerinde ilerlediği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyadaki görüntüleri izleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Kürşat K. hakkında "Trafikte makas atmak", "Saygısızca araç kullanmak", "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan" toplam bin 627 lira ceza uygulandı. Ayrıca Kürşat K. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem yapıldı.

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