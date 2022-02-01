MALTEPE SAHİL YOLU'NDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE Sahil Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Maltepe Sahil Yolu Kartal istikametinde meydana geldi. Doğa Noyan Dumanoğlu yönetimindeki 34 VM 3177 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin LPG'li olması nedeniyle itfaiye ekipleri araçta kontroller yaptı. Kazayı duyan Ersin Dönmez, Restorandaydık, bize bir haber geldi. Ciddi bir kaza var dediler. Biz de geldik, ilk yardımı yapmaya çalıştık. Başka bir şey bilmiyoruz. Ambulansa aldılar sağlık durumu gayet güzel. Hiçbir şey yok kendisinde. Bilinci açık. Hanımını aradık geliyor dedi.