Maltepe Park'ta 23 Nisan Seninle Daha Güzel

Hiçbir koşulda minik ziyaretçilerini unutmayan Maltepe Park Alışveriş Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da özel ve renkli etkinliklerle karşılayacak. Özel Dragos Yeşil Beyaz Anaokulu, Özel Tekden Koleji, Ege Bilim Koleji, Gülendünya Çocuk Evi, Reyhan Çiçekleri Anaokulu, Çikolata Anaokulu gibi çevre okulların katılımıyla gerçekleşecek olan 23 Nisan şenliklerinde; sahne gösterilerinden yarışmalara, çocuklara özel dağıtımlara kadar birçok eğlenceli aktivite küçük ziyaretçileri bekliyor olacak.

Maltepe Park AVM'nin çocuklara özel hazırladığı sahne gösterilerinin yanı sıra çevre okullar da uzun süredir hazırlandıkları gösterilerini Maltepe Park AVM'nin sahnesinde sergileyecekler. Zeybek oyunu, tiyatro, dans ve ritim şovları gibi birçok gösteri bu özel günü en coşkulu şekilde kutlayabilmek adına 11.00 – 15.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Düzenlediği etkinlerle ziyaretçilerini sevdiği sanatçılarla bir araya getiren, sanat, moda ve spora verdiği destekle dikkat çekerek, Anadolu Yakası'nın en çok ziyaret edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Maltepe Park, küçük ziyaretçilerine yönelik gerçekleştirdiği aktivitelerle de her daim hem ailelerin hem de küçük ziyaretçilerinin yüzünü güldürüyor. Maltepe Park, kolay ulaşılabilir konumu ile Esenkent metro durağı çıkışında yer alıyor.