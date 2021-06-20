"Maltepe'nin babaları" unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Maltepe'nin babaları" unutulmadı

'Maltepe'nin babaları' unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe Belediyesi'nin Babalar Günü etkinliğinde çocuklarıyla bir araya gelen babalar, hem eğlendi hem de birbirinden güzel pasta ve kurabiyeleri çocuklarıyla birlikte hazırladı.

Maltepe Belediyesi'nin Babalar Günü etkinliğinde çocuklarıyla bir araya gelen babalar, hem eğlendi hem de birbirinden güzel pasta ve kurabiyeleri çocuklarıyla birlikte hazırladı.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, Babalar Günü etkinlikleri kapsamında Seyrantepe Girişimcilik mutfağında 90 kişilik bir katılımla etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklarıyla bir araya gelen ve eğlenceli vakit geçiren babalar, birbirinden renkli kurabiye ve pastaları çocuklarıyla birlikte hazırladı. Etkinlik süresince keyifli vakit geçiren ve çocuklarıyla dans eden aileler, günün sonunda Babalar Günü pastasını birlikte kesti. - İSTANBUL

'Maltepe'nin babaları' unutulmadı
'Maltepe'nin babaları' unutulmadı
'Maltepe'nin babaları' unutulmadı
'Maltepe'nin babaları' unutulmadı
'Maltepe'nin babaları' unutulmadı
'Maltepe'nin babaları' unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza gülümseten yanıt: Yıkılmadık, ayaktayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza gülümseten yanıt: Yıkılmadık, ayaktayız
Son dakika... BABASI TERASTAN DÜŞÜP, ÖLDÜ, 'BABALAR GÜNÜ'DE BİZİ NASIL BIRAKIP GİTTİN' DİYEREK AĞLADI
Son dakika... BABASI TERASTAN DÜŞÜP, ÖLDÜ, 'BABALAR GÜNÜ'DE BİZİ NASIL BIRAKIP GİTTİN' DİYEREK AĞLADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Maltepe'nin babaları" unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 15:12:35. #1.16#

title