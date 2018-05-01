Maltepe Miting Alanı'na Girişler Sürüyor

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Mustafa AKIN-Anıl UÇAN/ İSTANBUL DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Mitin Alanı'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

İDEALTEPE KAVŞAĞI

-Grupların alana gelişi

-Polisin arama yapması

-Güvenlik önlemleri

DRAMA KÖPRÜSÜ

-Gruplardan görüntü

-Polislerin arama yapması

-Polislerin pankart ve sopaları kontrol etmesi

MALTEPE

-Arama noktası

-Güvenlik kontrolü

-Üst araması

-Detaylar