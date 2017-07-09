Maltepe Miting Alanı Hazır! FETÖ ve PKK'dan İhraç Edilenler İçin Dev Dilekçe

1 milyondan fazla katılımın olması beklenen mitingi alanında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı platformun yapımı biterken, alanın çevresine dev led ekranlar yerleştirildi. Alanın çevresi Türk bayrakları ve Adalet yazan flama ve dövizlerle çevrildi.

CHP'DEN DEV DİLEKÇE

Öte yandan alan içinde yapımına dün başlanan uzun tutukluk süreçleri, sağlık sorunları olup da cezaevlerinden tahliye edilmeyenlerle ilgili dev dilekçe İlgili makama şeklinde yazıldı.

İŞTE DİLEKÇEDEKİ İFADELER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting yapacağı Maltepe'deki alana getirilen "İlgili makama" başlıklı dev dilekçede şu ifadeler yer alıyor:

"Pek çok devlet memuru, gazeteci ve akademisyenin yaygın ve muğlak kanıtlara dayalı tutuklanmaları, gereğinden uzun yargı süreçlerine maruz kalmaları ve açlık grevi, insanlara bile reva görülen vicdan yaralayıcı insani değerlerden uzak uygulamalar derhal son bulmalı.

Yargının bağımısızlığına, siyasi erklerin iyi niyetlerine, adaletin tecelli ve tesis edeceğine inanmak için OHAL'in bitirilmesini, KHK sürecinin sonlandırılmasını, haksız ve hukuksuz yargı kararlarının derhal gözden geçirilmesini ve sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumlarının iyişleştirilmesini toplum vicdanı adına talep ediyoruz"

Dilekçenin altında Türkiye haritası ve "TürkiyeyiZ" yazısı yer alıyor.

THEMIS HEYKELİNİ DE ÇİZİLDİ

Dilekçenin yanında ise adaleti simgeleyen Themis Heykelinin resmi yer alıyor.

3 KM'LİK YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN MİTİNG BAŞLAYACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin akşam saat 18.00'de başlaması planlanıyor. Alanda yapılan bomba aramasının ardından izleyiciler aramadan geçirilerek içeri alınmaya başlanacak.

KILIÇDAROĞLU, "ADALET YÜRÜYÜŞÜ SERGİSİ"Nİ GEZDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan "Büyük Adalet Yürüyüşü Sergisi"ni ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrasında Ankara Güvenpark'tan başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün 24. günü sona erdi. Adalet Yürüyüşü'nün 9. gününde Bolu yakınlarında korteje dahil olan, İstanbul'a kadar yürüyen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 24. günün son etap yürüyüşünü Kartal Dragos'ta sonlandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nün Kartal Dragos'ta hazırladığı 'Büyük Adalet Yürüyüşü Fotoğraf Sergisi'ni gezdirdi.

24 GÜNLÜK YÜRÜYÜŞTEN 200 KARE VAR

24 günde 432 kilometrelik Adalet Yürüyüşü'nün temasını oluşturduğu fotoğraf sergisi, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Adalet Yürüyüşü'nün başladığı günden bu yana çekilen yaklaşık 200 karenin bulunduğu sergide Adalet Yürüyüşçüleri Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Ziya Köseoğlu, Nejdet Kala, Ali Rıza Akkaş, Ali Uluşahin, Haydar Koçak ve Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü muhabirlerinin fotoğrafları yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm adalet yürüyüşçülerinin yol hikayesini gözler önüne seren sergi, gelen konuklar tarafından büyük beğeni topladı. 24 günün fotoğraflara yansıyan kareleri, sergiyi gezenleri de Adalet Yürüyüşü'nün içerisine dahil etti.

SERGİYİ ÇOK BEĞENDİĞİNİ İFADE ETTİ

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Adalet Yürüyüşçülerini karşılamaya gelen yüz binlerce vatandaşa, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergideki fotoğrafların yer aldığı video filminin gösterimi Kartal Meydanı'na kurulan led ekranlarla yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ile birlikte sergiyi gezen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, hazırlayanlara teşekkür etti.



