Maltepe Miting Alanı Hazır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve bir mitingle noktalayacağı "Adalet Yürüyüşü" için Maltepe Parkında hazırlıklar tamamlandı. 1 milyondan fazla katılımın olması beklenen mitingi alanında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı platformun yapımı biterken, alanın çevresine dev led ekranlar yerleştirildi. Alanın çevresi Türk bayrakları ve "ADALET" yazan flama ve dövizlerle çevrildi.



Öte yandan alan içinde yapımına dün başlanan uzun tutukluk süreçleri, sağlık sorunları olup da cezaevlerinden tahliye edilmeyenlerle ilgili dev dilekçe "İlgili makama" şeklinde yazıldı. Dilekçenin yanında ise adaleti simgeleyen Themis Heykeli"nin resmi yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin akşam saat 18.00 de başlaması planlanıyor. Alanda yapılan bomba aramasının ardından izleyiciler aramadan geçirilerek içeri alınmaya başlanacak.



- İstanbul