Maltepe Meydan Projesi'nde ilk kazma Mayıs'ta vuruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Maltepe Belediyesi'ni ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Maltepe Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, 40 yıldır çözüm bekleyen Maltepe Meydanı ile ilgili projenin çalışmalarına Maltepe Belediyesi ile birlikte başlayacaklarını müjdeleyerek, "Mayıs'ta ilk kazmayı vuracağız" dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın konuk ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediyesi ve İBB işbirliği ile ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Toplantıda İmamoğlu ve Kılıç'ın yanı sıra İBB Başkan Danışmanları Tonguç Çoban ve Baki Aydöner ile Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı.

3 büyük müjde verildi

Daha sonra meclis toplantı salonunda Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de hayata geçirecekleri 3 büyük projenin müjdesini verdi.

Maltepe'nin geçmiş dönemde siyasi hesaplar nedeniyle İBB tarafından geri bırakılan ilçelerin başında geldiğini vurgulayan İmamoğlu, "Biz bu anlayışı ortadan kaldırıyoruz. Hem geçmiş dönemde başlatılan projelerimizi bitireceğiz, hem de geri bırakılan ilçelerimizde yeni projeler hayata geçireceğiz. Bu yeni projelere başlarken de 39 ilçede ihtiyaç doğrultusunda hareket edeceğiz. Biz Sultangazi'de de kütüphane açacağız, Maltepe'de de açacağız. Hangi partiye ait olduğuna bakmaksızın ihtiyaca çözüm üreteceğiz. Bu sayede kente eşitlikçi bir ruh getirecek hem de siyaset üstü bir hizmet kalitesi getireceğiz" dedi.

Maltepe Meydan projesi ile ilgili müjde veren İmamoğlu, "Ali Kılıç Başkanımızın Maltepe'de hayatı çok değiştireceğine inandığı, benim de aynı kanaatte olduğum, Meydan çalışması ve yolun yer altına alınması ile ilgili hem E-5 otoyoluna çıkışı kolaylaştıracak, hem Kartal-Maltepe arasındaki ulaşımı rahatlatacak proje ile ilgili ilk kazmayı Mayıs ayında vurmayı planlıyoruz. Ancak çok teknik aşaması var, mesela kazık çalışması yapılması gerekiyor, uzman arkadaşlarımız bine yakın kazık çakılarak projenin başlayacağını belirtiyor, bu anlamda çevredeki yapı stoğu ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Tüm bu planlamalarda neredeyse sona geldik. Bu projeye başlarken bitiş tarihini de vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

İkinci bir müjde olarak yine Başkan Kılıç'ın Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi projesi için de yaz aylarında çalışmaların başlayacağını belirten İmamoğlu, "Fındıklı halkının ihtiyaçlarına cevap verecek bu sosyal yaşam merkezi projesini de İBB ve Maltepe Belediyesi işbirliği ile sıkı bir çalışma yürütme konusunda kararlıyız" dedi.

Üçüncü proje olarak Ataşehir ve Maltepe'yi birbirine bağlayan Çamaşırcıdere'de peyzaj çalışması ve yeşil alan kazandırılacağını müjdeleyen İmamoğlu, Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve İSKİ'nin ortak çalışma yürüterek bölge halkına nefes aldıracak bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirtti. Buradaki çalışmanın da Haziran ayının ikinci yarısında başlayacağını duyuran İmamoğlu, "Tüm projelerimizi başlangıç tarihi olduğu gibi bitiş tarihini de halkımızla paylaşacağız" diye konuştu.

Kılıç'tan teşekkür

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yıllardır geri çevrilen projeler için bu dönemde İBB'den ciddi destek gördüklerini belirtirken, "Ekrem İmamoğlu ve teknik ekibiyle beraber hayata geçireceğimiz projelerimizle ilgili verimli bir değerlendirme toplantısı yaptık. Maltepe'nin çehresini değiştirecek bu güzel çalışmalarımız hakkında meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı da bilgilendirmek istedik. Bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. Kılıç ayrıca, yakın zaman önce çıkardığı ve babaannesi Beser Hanım'ın hayatı üzerinden Anadolu kadınını anlattığı Beser Hatun kitabını da, İmamoğlu'na hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı