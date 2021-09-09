Maltepe Kaymakamlığından "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" mitingi açıklaması
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Maltepe Kaymakamlığından "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" mitingi açıklaması

Maltepe Kaymakamlığından 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor' mitingi açıklaması
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Maltepe Kaymakamlığı, Maltepe Miting Alanı'nda yapılacağı duyurulan mitinge yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izin verilmediğini duyurdu.

Maltepe Kaymakamlığı, Maltepe Miting Alanı'nda yapılacağı duyurulan mitinge yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izin verilmediğini duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığının izinleriyle 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe Miting Alanı'nda "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23 Ağustos tarihinde başvuru yapıldığı, ancak toplu yapılacak etkinliklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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