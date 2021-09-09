Maltepe Kaymakamlığı aşı karşıtlarının mitingine izin vermedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maltepe Kaymakamlığı aşı karşıtlarının mitingine izin vermedi

Maltepe Kaymakamlığı aşı karşıtlarının mitingine izin vermedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE Kaymakamlığı, aşı karşıtları tarafından düzenleneceği açıklanan mitinge izin verilmeyeceğini açıkladıMaltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.

 MALTEPE Kaymakamlığı, aşı karşıtları tarafından düzenleneceği açıklanan mitinge izin verilmeyeceğini açıkladı

Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,  "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı'nda "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Maltepe Kaymakamlığı, cumartesi günü yapılacak aşı karşıtı mitinge bulaş riski nedeniyle izin vermedi
Son Dakika: Maltepe Kaymakamlığı, cumartesi günü yapılacak aşı karşıtı mitinge bulaş riski nedeniyle izin vermedi
Son dakika haberleri! Fas'ta genel seçimleri koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
Son dakika haberleri! Fas'ta genel seçimleri koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Diego Çağdaş Atan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Maltepe Kaymakamlığı aşı karşıtlarının mitingine izin vermedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 15:35:08. #1.14#

title