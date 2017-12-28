Maltepe Kaymakamlığı Şehit Yakınlarını Ağırladı
Maltepe Kaymakamlığı, şehit yakınları için kahvaltı programı düzenledi.
Maltepe Kaymakamlığı, şehit yakınları için kahvaltı programı düzenledi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, programa 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan astsubay Ömer Halisdemir'in ağabeyi Soner ile ablası Emel Halisdemir, Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan ikiz polis memurları Mehmet ve Ahmet Oruç'un babası Ali Oruç, Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, Tunceli-Pülümür'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, İzmir'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin ve diğer davetliler katıldı.
Programda konuşan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, şehitlere ve ailelerine duydukları minnetin sözle anlatılamayacağını belirterek, "Bu minnet sonsuza kadar devam edecek. Şehitlerin emanetlerine devletimiz her zaman sahip çıktı ve çıkmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kaymakam Dallı, sivil toplum kuruluşlarının da bu hassasiyet içinde olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.
Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile Fatih'in Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Bülent Gürpınar da yer aldı.