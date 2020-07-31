Maltepe Kaymakamı kurban kesim alanlarını denetledi
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Maltepe Kaymakamı kurban kesim alanlarını denetledi

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ilçedeki kurban kesim alanlarını denetledi.

Maltepe Kaymakamı kurban kesim alanlarını denetledi
31.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:12

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ilçedeki kurban kesim alanlarını denetledi.

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, ilçe mülki amirleri ile birlikte Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesim alanlarında denetleme yaptı. Kaymakam Dallı, vatandaşların kurbanlarını hem sıhhi açıdan hem dini açıdan uygun şekilde kesmelerini sağlamak için ilçede 28 yere kurban kesim izni verdiklerini belirtti. Kesim yerlerini denetlediklerini aktaran Kaymakam Dallı, "Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla iyi gidiyor. Halk Eğitim Merkezimizde bir de kurs açtık. Orada kesim yerlerinde görev alacak arkadaşlarımızın eğitimini yaptık. Kendilerine birer sertifika verdik. Onlara hem işin dini gereklerini hem de sıhhi açıdan nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrettik. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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