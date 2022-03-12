Maltepe E-5'te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Maltepe'de etkisini arttıran kar yağışı sonrası E-5 buz tuttu.
MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de etkisini arttıran kar yağışı sonrası E-5 buz tuttu. Sürücüler yolda patinaj yaparak güçlükle ilerledi.
İstanbul'da kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Maltepe'de E-5 karayolu beyaza bürüdü. E-5 karayolunun kar ile kaplanması sonrası kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar hızlarını düşürerek otoyolda patinaj yaparak ilerlerken bazı sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için E-5 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi.
(Cem Güney Kılıç - Enes Şamil Gönenç/İHA)