Maltepe E-5'te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe E-5'te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Maltepe'de etkisini arttıran kar yağışı sonrası E-5 buz tuttu.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de etkisini arttıran kar yağışı sonrası E-5 buz tuttu. Sürücüler yolda patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

İstanbul'da kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Maltepe'de E-5 karayolu beyaza bürüdü. E-5 karayolunun kar ile kaplanması sonrası kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar hızlarını düşürerek otoyolda patinaj yaparak ilerlerken bazı sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için E-5 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi.

(Cem Güney Kılıç - Enes Şamil Gönenç/İHA)

Maltepe E-5'te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı

Maltepe E-5'te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı

Maltepe E-5'te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Maltepe, kar, E 5, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title