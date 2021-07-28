Maltepe E-5'te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 yaralandı

Maltepe E-5'te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 yaralandı 5 aracın birbirine girdiği kazada ezilen araçta sıkışan kadın ağır yaralandı -Maltepe'de 5 otomobilin birbirine girdiği kaza havadan görüntülendi Maltepe E-5 Karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır...

Maltepe E-5'te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 yaralandı

5 aracın birbirine girdiği kazada ezilen araçta sıkışan kadın ağır yaralandı

-Maltepe'de 5 otomobilin birbirine girdiği kaza havadan görüntülendi

İSTANBUL - Maltepe E-5 Karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Araçlardan birinde sıkışarak ağır yaralanan

bir kadın ise sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Meydana gelen zincirleme kaza sebebiyle trafikte aksama yaşanırken kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan meydana gelen kaza drone ile havadan da görüntülendi.

Olay bugün 14.00 sıralarında Maltepe E-5 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akan trafikte 34 ST 5273 plakalı Renault marka araç frene basarak yavaşladı. Yavaşlayan aracın ardında seyreden araçların, öndeki aracın hızına inemeyerek hızla birbirine çarpmaları sonucunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçların arasında bulunan Peugeot marka 06 BU 5202 plakalı araç 2 minibüs arasında sıkışarak ağır hasar aldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafikte güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri Peugeot markalı araçta sıkışan kadını kurtarma çalışmalarına başladı. Sıkıştığı yerden kurtarılan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, aracın sürücüsü de hafif yaralı olarak tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Peugeot markalı araca arkadan çarpan Mercedes marka 34 RV 2762 plakalı minibüste bulunan yabancı uyruklu 4 kişilik aileden birisi çocuk olmak üzere 2 kişi de hafif yaralandı. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan kişiler yara almazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan 5 aracın karıştığı zincirleme kaza drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya