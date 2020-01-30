Maltepe'den Elazığ'a ikinci yardım konyovu

30.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:31

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç; "Maltepe olarak tüm imkanlarımızla Elazığ halkının yanındayız" dedi.

Depremin hemen ardından bölge halkının yaralarını sarmak için 2 kamyon yardım kolisini gönderen Maltepe Belediyesi, 4 kamyonluk ikinci yardım konvoyunu daha Elazığ'a gönderdi. Belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanan yardım kolilerinin içerisinde giyim eşyası, gıda malzemesi, çocuk bezi, ısıtıcı, battaniye, yorgan gibi pek çok malzeme bulunuyor.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç; "Ülkemizin dört bir yanından deprem haberleri alıyoruz. Bunların en acısı ne yazık ki Elazığ depremi oldu. Çok üzgünüm. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke en zor zamanlarından her zaman birlik ve dayanışma ile çıkmıştır. Elazığ depreminin yaralarını hep birlikte saracağız. İlk günden bu yana ekiplerimiz bölgede arama-kurtarma çalışmalarına aktif şekilde katılıyor. Biz de 4 kamyonluk ikinci yardım konvoyumuzu gönderdik. Tüm ekiplerimiz AFAD ile koordineli hareket ediyor. Yardımları bölgede AFAD yetkililerine teslim ediyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı ve hızlı sonuç alınıyor" diye konuştu.

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ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU, 98 BİN RİSKLİ YAPIDAN 56 BİNİNİN YENİLENDİĞİ ESENLER'DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI ANLATTI.

GÖKSU, ESENLER'DE HAYAT KURTARAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ, İBB'NİN DURDURMAK İÇİN DAVA AÇTIĞINI SÖYLEDİ.

AKSU:''Gördüm ki kentsel dönüşümün önünde ki üçüncü bir engel de İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayından Aralık ayına geçerken, geçtiğimiz yıl bir milyar küsur olan kentsel dönüşümle ilgili olan bütçesi, yüzde 65.8 azaltılarak 300 küsur milyona düşürüldü. Allah aşkına bütün kamu vicdanına, bütün İstanbullulara sormak istiyorum. ''

Elazığ ve Malatya'da yaşanan ve hepimizi büyük hüzne boğan deprem felaketi, bir kez daha deprem gerçeğini gündemimizin birinci sırasına yerleştirdi. Hemen herkes yeniden deprem ve kentsel dönüşüm konularını enine boyuna tartışmaya başladı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki birçok kentsel dönüşüme emsal teşkil edebilecek nitelikteki Esenler'deki kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı.

98 BİN RİSKLİ YAPININ 56 BİNİ YENİLENDİ

11 yıllık görev süresinde içerisinde kendilerine öncelikli olarak belirledikleri en önemli konunun, kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şu sözleri söyledi:

"Depremle ilgili esas almamız gereken tedbir, yapı stoklarımızın yenilenmesidir. Yapı stoklarımız yenilenmediği takdirde biz ne kadar depremle ilgili konuşursak konuşalım bir anlamı olmayacaktır. İstanbul'da yapı stoğunun yenilenmesi için o zaman Başbakanımız olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ekim 2012 yılında çok ciddi bir kentsel dönüşüm kampanyası başlattı. Bu kampanya başlatıldığında ilk kazma Esenler'de vuruldu. O günden bugüne Esenler'de yapılan çalışmalar neticesinde, problemli 98 bin 160 konutumuzun 56 bini yenilendi ve insanlarımız içinde oturuyor. Özellikle bizim gibi yapı stoğunun eski ve çok sıkışık olduğu ilçelerde kentsel dönüşüm yapmak çok kolay bir iş değil. Biz belediye olarak bu konuda kendimize öncelikli iş olarak bunu konu edindiğimiz için çok ciddi bir mesafe aldık. Şu anda 11 yıllık belediye başkanlığı sürecimde Esenler'deki toplam yapı stoğunun yüzde 25'i yenilendi."

İBB HAYAT KURTARAN PROJEYİ DURDURMAYA ÇALIŞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kentsel dönüşümün önündeki çok ciddi engeller arasında sıralayan Başkan Göksu, Esenler'de imara kapalı alanda yaşayıp hiçbir şekilde evini dönüştüremeyecek vatandaşların hayatını kurtaracak kentsel dönüşüm projesini durdurmak için mahkemeye dava açtığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

" Yüzde 61.3'ü sosyal donatı alanına ayrılan, maksimum yapım kat yüksekliğinin 5 kat olduğu bir yerin plan iptali için İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok komik bir gerekçe söylüyor. Kentsel dönüşüm yapılacak, deprem riskini ortadan kaldırmak için planlanmış ve çalışması yürütülen bir şey için plan iptaline gidiyor. Kentsel dönüşümün önünde çok ciddi engeller var. Birincisi vatandaşı ikna etmek. Çok ciddi bir süre harcıyorsunuz. Bir diğeri siyasi pragmatizm. Bunun üzerinden de maalesef çok çirkin siyaset yapılıyor. İnsanın hayatı, çocuklarımızın geleceği söz konusuyken bazen siyasi pragmatizm toplumsal menfaat yönüne geçerek siyaset üretiliyor. Gördüm ki kentsel dönüşümün önünde ki üçüncü bir engel de İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayından Aralık ayına geçerken, geçtiğimiz yıl bir milyar küsur olan kentsel dönüşümle ilgili olan bütçesi, yüzde 65.8 azaltılarak 300 küsur milyona düşürüldü. Allah aşkına bütün kamu vicdanına, bütün İstanbullulara sormak istiyorum. Kentsel dönüşümle ilgili hangi tedbiri alacaksınız? Binaları yenileyeceksiniz, binaları yenilemek için ne yapılır? Kentsel dönüşüm yapacaksınız, binaları yıkıp yapmadan depremle ilgili tedbir alabilir misiniz? Bunun da iki tane yolu var: Ya yerinde yapacaksınız ya da yerinde yapamadığınızı transfer etmeniz ve rezerve alana taşımanız gerekecek. Burada devletimiz çok büyük bir imkan ortaya koyarak ve çok büyük bir fedakarlık yaparak, İstanbul halkının refahı ve huzuru için güvenli konutlarda yaşayabilmesi için böylesine büyük bir imkanı ortaya koyuyor."

DEVLET, SİYASET VE MEDYA EL ELE VERMELİ

Göksu, kentsel dönüşüm için toplumsal seferberlik sarf etmek gerektiğini belirterek, "Deprem için çalıştay değil iş yapmak gerekiyor. Üç konuda temel paydaşlarımızla çalışmalıyız. Devlet aklı, siyasi akıl ve medya birleştiği takdirde dönüşümü başarırız, insanımıza huzur ve güven sağlarız" dedi.

TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN İLKLERİN PROJESİ!

Başkan Göksu, Esenler'de hayat kurtaran tarihi dönüşümün detaylarını da basın mensuplarıyla paylaştı. Göksu, Türkiye'nin ilk akıllı şehrinin Esenler'e yapıldığını söyledi. Esenler Belediyesi'ne devredilen rezerv alanda devam eden Güney Rezerv Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni anlattı. Göksu, "Burası, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanı ve projesi. İlk etapta imar sorunlu 16 bin 500 konutun dönüşümünü gerçekleştireceğimiz projemizdeki konutlarımızı 2020 sonunda teslim edeceğiz inşallah. Burada yapılacak park ise kentsel dönüşüm eliyle yapılmış dünyanın en büyük parkı olacak" dedi.

Göksu daha sonra Esenler'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının yer aldığı maketler üzerinden çalışmaları anlattı. Basın mensupları toplantının ardından büyük dönüşümün gerçekleştiği alandaki konutları gezdiler.

Kaynak: Bültenler