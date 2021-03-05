Son dakika haber | Maltepe'den çaldığı İETT otobüsüyle taksime giden şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
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Son dakika haber | Maltepe'den çaldığı İETT otobüsüyle taksime giden şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi

05.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:43
Son dakika haber | Maltepe'den çaldığı İETT otobüsüyle taksime giden şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haber: Kadıköy arasında sefer yapan, park halindeki İETT otobüsünü çalarak, tur attıktan sonra Beyoğlu'na bırakan şüpheli Ali Volkan Çamur (32) hakkında "Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy arasında sefer yapan, park halindeki İETT otobüsünü çalarak, tur attıktan sonra Beyoğlu'na bırakan şüpheli Ali Volkan Çamur (32) hakkında "Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HAVA VALFİNİ AÇARAK OTOBÜSE GİRDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 8 Şubat günü 21.20  müşteki şoför C.K.'nin otobüsü Maltepe peronlarına park ettiği anlatıldı.Müşteki Ö.A.'nın peronlara geldiği sırada aracının yerinde olmadığını gördüğü belirtilen iddianamede durumu polislere bildirdiği kaydedildi. Yapılan araştırma sonucunda şüpheli Ali Volkan Çamur'un otobüsün hava valfini açarak içeri girip anahtarı çaldığı ve aracı Beyoğlu Tünel mevkiine bırakarak terk ettiği iddianamede belirtildi.

"SAVUNMASI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

İddianamede şüpheli Ali Volkan Çamur'un ifadesinde aracı acil bir iş için aldığını, ancak bu acil işi arkadaşına söylemediğini, eyleminin hırsızlık olmadığını beyan ettiğine yer verildi. Şüphelinin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlatılan iddianamede, müştekilerin şikayetinin devam ettiği kaydedildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Ali Volkan Çamur'un "Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Çamur, önümüzdeki günlerde Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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