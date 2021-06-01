Maltepe'deki trafik magandası yakalandı
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Maltepe'deki trafik magandası yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'deki trafik magandası yakalandı Sürücüye bin 438 lira para cezası kesildi Maltepe'de aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye sokan genç sürücü, polis ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalandı.

Maltepe'deki trafik magandası yakalandı

Sürücüye bin 438 lira para cezası kesildi

İSTANBUL - Maltepe'de aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye sokan genç sürücü, polis ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalandı. Sürücü hakkında toplamda bin 438 lira para cezası uygulandı.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde bir grup gencin, bindikleri araçla trafiğin yoğun olduğu esnada makas atarak ilerlediği anlar sosyal medyaya yansımıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, araç sürücüsü Batuhan Yıldırım'ı çalıştığı iş yerine giderek yakaladı. Maltepe Cumhuriyet Karakolu'na getirilen Yıldırım ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Öte yandan Yıldırım'a 'trafiği tehlikeye sokmak', 'makas atmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplamda bin 438 lira idari para cezası uygulandı.

Maltepe'deki trafik magandası yakalandı
Maltepe'deki trafik magandası yakalandı
Maltepe'deki trafik magandası yakalandı
Maltepe'deki trafik magandası yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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