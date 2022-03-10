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Son dakika haber | Maltepe'deki trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı

AA - Zafer Arslan - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Maltepe sahilinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Maltepe sahilinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan S. idaresindeki 34 PS 3536 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda Kadıköy yönüne gitmek için Gülsuyu ışıklı kavşakta ilerlerken Abdullah Taha G. yönetimindeki 34 RK 2985 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Karşı yönden gelen Yunus T. idaresindeki 78 AAD 752 plakalı otomobil de kontrolden çıkarak önce hafif ticari araca, ardından bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Üç sürücü, hafif yaralı olarak ayakta tedavi edildi.

Kazada araçlarda hasar oluştu.

Son dakika haber | Maltepe'deki trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı

Son dakika haber | Maltepe'deki trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı

Son dakika haber | Maltepe'deki trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı

AA / Zafer Arslan - Güncel

Turgut Özal Bulvarı, Otomobil, Kadıköy, Maltepe, Güncel, Haberler

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