MALTEPE'DEKİ TEMİZLİK İŞÇİSİ GAZİ CERAN HEYKELİ'NİN KOLU KIRILDI
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MALTEPE'DEKİ TEMİZLİK İŞÇİSİ GAZİ CERAN HEYKELİ'NİN KOLU KIRILDI

MALTEPE'DEKİ TEMİZLİK İŞÇİSİ GAZİ CERAN HEYKELİ'NİN KOLU KIRILDI
10.05.2020 06:00 | Son Güncelleme: 10.05.2020 06:00

Maltepe Yalı Mahallesi sakinleri tarafından bölgede süpüren temizlik görevlisi Gazi Ceran'ın anısına yaptırılan heykelin henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolu kırıldı.

Maltepe Yalı Mahallesi sakinleri tarafından bölgede süpüren temizlik görevlisi Gazi Ceran'ın anısına yaptırılan heykelin henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolu kırıldı. 

Olay, Yalı Mahallesi, Küçükyalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzun yıllar bölgede bulunan Gazi Ceran Heykeli'nin bir kolunun kırık olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis heykelin kolunun nasıl kırıldığını belirlemek için çalışma başlattı. 

GAZİ CERAN KİMDİR

1992-2010 yılları arasında bölgede temizlik işçisi olarak çalışan Gazi Ceran'ın işini iyi yapmasından dolayı vatandaşlar tarafından çok sevilmeye başlandı. Bölgede daha önce var olan bir heykelin belediye tarafından kaldırılması sonrasında yerine Yalı Mahallesi'ni anlatan bir heykel dikilmesi kararı alındı. Bölgeye nasıl bir heykel dikileceği düşünülürken bir esnafın önerisiyle temizlik işçisi Gazi Ceran'ın heykeli dikildi. Heykel, daha önce de saldırıya uğramış ve zarar görmüştü. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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