Maltepe'deki kumar oynayanlara 82 bin 500 lira para cezası
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Maltepe'deki kumar oynayanlara 82 bin 500 lira para cezası

15.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:33

Maltepe'de bir iş yerinde kumar oynayan kişilere toplam 82 bin 500 lira para cezası kesildi.

Maltepe'de bir iş yerinde kumar oynayan kişilere toplam 82 bin 500 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda, Küçükyalı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin açık olduğu tespit edildi.

Söz konusu adreste yapılan kontrollerde, iş yerinde bulunan 19 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 82 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Adreste yapılan incelemelerde masalarda para, oyun pulları ve iskambil kağıtları bulunurken, kumar oynanmasından kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen 56 bin 810 lira ve 5 bin 500 dolar paraya el konuldu.

İş yeri sahibi M.S.E.'ye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "kumar oynatma" suçlarından adli işlem yapıldı.

Maltepe'deki kumar oynayanlara 82 bin 500 lira para cezası
Maltepe'deki kumar oynayanlara 82 bin 500 lira para cezası
Maltepe'deki kumar oynayanlara 82 bin 500 lira para cezası
Maltepe'deki kumar oynayanlara 82 bin 500 lira para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı

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