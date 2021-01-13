Maltepe'deki kumar oynayanlara 60 bin 350 lira para cezası
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Maltepe'deki kumar oynayanlara 60 bin 350 lira para cezası

13.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:07

Maltepe'de bir iş yerinde kumar oynayan kişilere toplam 60 bin 350 lira para cezası kesildi.

Maltepe'de bir iş yerinde kumar oynayan kişilere toplam 60 bin 350 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda, Feyzullah Mahallesi'ndeki bir iş yerinin açık olduğu tespit edildi.

Söz konusu adreste yapılan kontrollerde, iş yerinde bulunan 14 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 60 bin 350 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi K.K'nin "Basit yaralama" suçundan arandığı tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında kumardan edinildiği düşünülen bir miktar para bulundu.

Gözaltına alınan K.K, "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama", "Kumar Oynatma ve Mühür Fekki Yapma" ve "Basit Yaralama" suçlarından yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Maltepe'deki kumar oynayanlara 60 bin 350 lira para cezası
Maltepe'deki kumar oynayanlara 60 bin 350 lira para cezası
Maltepe'deki kumar oynayanlara 60 bin 350 lira para cezası
Maltepe'deki kumar oynayanlara 60 bin 350 lira para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı

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