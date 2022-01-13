Maltepe'deki kavga acil serviste 8 kurşunlu cinayetle sonuçlandı

Olay 1 Ocak Cumartesi günü Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan Kurtuluş K. elindeki silahla 2 kişiyi bacaklarına ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

VİDEO İLE MESAJ VERDİĞİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kurtuluş K. yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin verdiği ifadede hastanede yaşanan olayı inkar ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Kurtuluş K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.