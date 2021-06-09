MALTEPE'DEKİ KALAŞNİKOFLU KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA MALTEPE Esenkent Mahallesi'nde, önceki gece kalaşnikof silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişinin yaralanmasına yol açan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA MALTEPE Esenkent Mahallesi'nde, önceki gece kalaşnikof silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişinin yaralanmasına yol açan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Maltepe, Esenkent Mahallesi'nde önceki gece silahlı çatışma yaşanmış ve 2 kişi yaralanmıştı. Kavgada kalaşnikof silah kullanan ve iki kişiyi yaraladığı belirtilen V.Ç. gözaltına alındı. V.Ç.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı