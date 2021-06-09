MALTEPE'DEKİ KALAŞNİKOFLU KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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MALTEPE'DEKİ KALAŞNİKOFLU KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA MALTEPE Esenkent Mahallesi'nde, önceki gece kalaşnikof silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişinin yaralanmasına yol açan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA MALTEPE Esenkent Mahallesi'nde, önceki gece kalaşnikof silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişinin yaralanmasına yol açan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Maltepe, Esenkent Mahallesi'nde önceki gece silahlı çatışma yaşanmış ve 2 kişi yaralanmıştı. Kavgada kalaşnikof silah kullanan ve iki kişiyi yaraladığı belirtilen V.Ç. gözaltına alındı. V.Ç.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

MALTEPE'DEKİ KALAŞNİKOFLU KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
MALTEPE'DEKİ KALAŞNİKOFLU KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
MALTEPE'DEKİ KALAŞNİKOFLU KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
MALTEPE'DEKİ KALAŞNİKOFLU KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
MALTEPE'DEKİ KALAŞNİKOFLU KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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