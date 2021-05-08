MALTEPE'DEKİ DENETİME KATILAN KAYMAKAMA SESLENEN PAZARCI BİZİ DİNLEMİYORLAR
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MALTEPE'DEKİ DENETİME KATILAN KAYMAKAMA SESLENEN PAZARCI BİZİ DİNLEMİYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile bugün açılan semt pazarlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında gün boyunca denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile bugün açılan semt pazarlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında gün boyunca denetim yapıldı. Maltepe'de kurulan pazardaki denetimde uyarıları dinlemeyen vatandaşlardan şikayetçi olan pazarcı, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'ya "Bizi dinlemiyorlar" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile tam kapanma döneminde semt pazarlarının 8 Mayıs ve 15 Mayıs'ta açılması kararlaştırılmıştı. Bugün İstanbul'da semt pazarları açıldı. Pazar alanlarında gün boyunca önlemler alınarak denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerde hem polis hem de zabıta ekipleri görev başındaydı. Maltepe'deki Bağlarbaşı Semt Pazarı'ndaki denetime Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı da katıldı. Dallı, pazar tezgahlarını tek tek gezerek, pazarcıları uyardı.

Pazarcılardan biri Kaymakam Meftun Dallı'ya "Sabahtan beri bağırıyoruz olmuyor. Abiler söylüyor kimse dinlemiyor. Hiç kimse dinlemiyor. Biz görevimizi yapıyoruz uyarıyoruz." dedi. Kaymakam Dallı da pazarcıya, "Yine de uyarılarımızı sürdürelim" şeklinde karşılık verdi. Denetimlerle ilgili açıklama de açıklama yapan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bugün Türkiye'de bütün il ve ilçelerimizde pazarlarımız açık. 15 Mayıs'ta da aynı şekilde açık olacak. Çiftçimizin elindeki sebze, meyve arzı arttı. Hem onların eritilmesi hem de vatandaşlarımızın ucuz bir şekilde sebze, meyveye ve fide satışı olacak, onlara erişimi için bugün pazarlarımız açıldı. İlçemizde de 7 yerde pazarlarımız bugün sabahtan 10.00'dan akşam 17.00'a kadar hizmet verecek. Dolaştık sabahtan beri bütün pazarlarımızı. Şuan itibari ile bir olumsuzluğumuz yok. Vatandaşlarımız gayet rahat bir şekilde alışverişlerini yapıyorlar. Ekiplerimiz hazır, her türlü tedbirimizi, hazırlığımızı hem belediye olarak hem emniyet olarak aldık. Zabıtamız, polisimiz vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar. Maske, mesafe ve diğer kurallar konusunda uyaracaklar. İnşallah bir olumsuzluk olmadan bugünü böyle geçirip vatandaşımıza hizmetimizi yapmış olacağız" diye konuştu.

MALTEPE'DEKİ DENETİME KATILAN KAYMAKAMA SESLENEN PAZARCI BİZİ DİNLEMİYORLAR
MALTEPE'DEKİ DENETİME KATILAN KAYMAKAMA SESLENEN PAZARCI BİZİ DİNLEMİYORLAR
MALTEPE'DEKİ DENETİME KATILAN KAYMAKAMA SESLENEN PAZARCI BİZİ DİNLEMİYORLAR
MALTEPE'DEKİ DENETİME KATILAN KAYMAKAMA SESLENEN PAZARCI BİZİ DİNLEMİYORLAR
MALTEPE'DEKİ DENETİME KATILAN KAYMAKAMA SESLENEN PAZARCI BİZİ DİNLEMİYORLAR
MALTEPE'DEKİ DENETİME KATILAN KAYMAKAMA SESLENEN PAZARCI BİZİ DİNLEMİYORLAR
MALTEPE'DEKİ DENETİME KATILAN KAYMAKAMA SESLENEN PAZARCI BİZİ DİNLEMİYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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