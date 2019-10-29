29.10.2019 20:43

Maltepe'deki Cumhuriyet yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı

Başkan Kılıç'tan Avrupa ülkelerine asker selamı tepkisi

İSTANBUL - Maltepeliler cumhuriyetin 96. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşüne katıldı. Belediye önünden başlayan korteje Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı. Barış Pınarı Harekatı şehitleri ve gazileri anısına eğlence bölümünün iptal edildiği etkinlikte vatandaşlara seslenen Başkan Ali Kılıç, Türklerin verdiği selama karşı batılı ülkelerin geliştirdiği tutumu eleştirdi. Binlerce vatandaş ise cep telefonlarıyla ışık gösterisi yaptı.

Maltepe Belediyesi tarafından cumhuriyetin 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı. Maltepe Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Maltepe Meydanı'na kadar yürüdü. Korteje katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, vatandaşları selamladı. Yürüyüşün tamamlandığı Maltepe Meydanı'nda kurulan kürsüde halkı selamlayan Başkan Ali Kılıç, "Bizde selam çok saygıdeğerdir. Hele karşınızdaki yaş olarak, konum olarak sizden büyükse el başa götürülerek selam verilir. Yani 'Yerin başım üzerindedir' anlamına gelir. Bazı Avrupalı dostlarımız bu selamı karıştırıyor olabilir. Biz her koşulda ve her yerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu Cumhuriyetin kurulmasında mücadele eden, Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla gerçekleştiren ordusuna ve Türk milletine saygıda asla kusur etmiyoruz. Haydi Maltepe, hep beraber Mustafa Kemal'e saygıya davet ediyorum" diyerek elini başına götürerek selam verdi.

Programın son bölümünde alanı dolduran vatandaşlar, cep telefonlarının beyaz ışıklarıyla Türk bayrağının renklerine atfen ışık gösterisine katıldı.

Daha sonra vatandaşlar, Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği korosunun seslendirdiği şarkıları dinledi.

Kaynak: İHA