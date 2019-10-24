Maltepe'deki cinayet

24.10.2019 11:12

Maltepe'de eşinin babaannesi olan 80 yaşındaki kadını, altınları için öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatima K'nın, Aydınevler Mahallesi'ndeki evinde öldürülmüş halde bulunmasının üzerine gözaltına alınan torununun eşi Mustafa K. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan Mustafa K. ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Mustafa K'nın "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "konutta veya eklentilerinde yağma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Mustafa K'nın hakimlikteki sorgusunda, Fatima K'nın, eşinin babaannesi olduğunu belirterek, "Ben Fatima K'nın her sabah gider ilaçlarını verirdim. O gün de o amaçla gitmiştim. Borcumdan dolayı çok sıkışıktım. 5 bin lira borç para istedim. Bana hakaret etmeye başladı. Evden çıkıp giderken küfredip arkamdan gelmeye başladı. Bu sırada merdivenlerden kayıp düştü, kafasını çarptı. Koluna girip yatağa götürdüm. Parayı ve altınları kolundan aldım. Bana 'seni eşine söyleyeceğim' dedi. Bir anlık panikle yüzüne yastığı bastırdım. Bir an 'ben ne yapıyorum?' dedim ve kendimi dışarı attım. Oradan ayrılırken yaşadığından eminim. Aldığım altınları bozdurarak borçlarımı ödedim. Polisler gelince panik yaptım ve paraların bir kısmını tuvalete atarak sifonu çektim. Şeytana uydum. Çok pişmanım." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA