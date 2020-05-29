Maltepe'deki camiler dezenfekte edildi
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Maltepe'deki camiler dezenfekte edildi

Maltepe Belediyesi, 29 Mayıs Cuma günü açılacak olan ilçedeki 40 camide ve namaz kılınacak alanlarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirerek, ibadete hazır hale getirdi.

Maltepe'deki camiler dezenfekte edildi
29.05.2020 08:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:51

Maltepe Belediyesi, 29 Mayıs Cuma günü açılacak olan ilçedeki 40 camide ve namaz kılınacak alanlarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirerek, ibadete hazır hale getirdi.

Maltepe Belediyesi, alınan karar gereği 29 Mayıs'ta açılacak olan ilçedeki ibadethaneler ve namaz kılınacak alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün 4 kişilik dezenfeksiyon ekibi sırasıyla camilere dolaşarak ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi yaptı. Camilerin bütün bölümleri başta olmak üzere abdesthane ve lavaboları da dezenfekte eden ekipleri Temizlik İşleri Müdürlüğü de temizlik yaparak, destek verdi. Caminin tüm iç kısımları çalışmalar esnasında temizlik ekipmanları kullanılarak temizlendi.

Başkan Kılıç uyardı

Diyanet İşleri Başkanlığı da camiye gelecek vatandaşların abdestlerini evlerinde almaları, maske bulundurmaları, seccadelerini kendi getirmeleri, mesafeyi ihmal etmemeleri, hastaysalar evde kalmalarını içeren uyarı broşürleri hazırladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, "Diyanetin açıkladığı kurallara uymak her birimizin sağlığı açısından önem taşımaktadır. Sevgili Maltepelilerin bu konuda hassas ve dikkatli davranacaklarını, kurallara uyacaklarını şimdiden biliyor ve her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bizler de bu süreçte temizlik ve dezenfekte yaparak camilerimizi, ibadet için hazır hale getirdik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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