Son dakika haber | MALTEPE'DEKİ BİSİKLET HIRSIZI KAMERADA

Edinilen son dakika haberine göre MALTEPE'de farklı tarihlerde girdiği apartmanlardan bisiklet ve ayakkabı çalan şüpheli yakalandı.

MALTEPE'de farklı tarihlerde girdiği apartmanlardan bisiklet ve ayakkabı çalan şüpheli yakalandı. Apartmandan bisikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Polis ekipleri, Maltepe'de farklı tarihlerde 5 kez açıktan hırsızlık ile 4 kez de bisiklet hırsızlığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler hırsızlığın meydan geldiği adreslerde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, 9 ayrı hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin K.D.C.,(27) isimli kişi olduğunu tespit etti. K.D.C., 27 Haziran Salı günü Fatih İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan metruk bina içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Görüntülerdeki kişinin kendisinin olduğunu beyan eden şüpheli, hırsızlık olaylarında aldığı 7 çift spor ayakkabı ve 2 adet bisikleti sakladığı yerde çıkartarak polislere teslim etti. Şüphelinin 2020 yılında Bahçelievler'de meydana gelen Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı suçundan faili firar olarak arandığı belirlendi. Açıktan Hırsızlık ve Bisiklet Hırsızlığı suçlarından 28 Haziran Çarşamba günü adli makamlara sevk edilen şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı