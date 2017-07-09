Adalet Mitingi'ne Girişler Başladı! Kılıçdaroğlu'nun Programında Son Dakika Değişikliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanına yürüyüş planında son dakika değişikliği yapıldı. Kılıçdaroğlu, miting alanına giden son 3 kilometreyi tek başına yürüyeceğini duyurmuştu. Ancak bu planda değişiklik yapıldı. Kılıçdaroğlu, Dragos sahilden beraberinde milletvekilleri ve bir grup yurttaşla yaklaşık 2 kilometre yürüyecek. CHP lideri alana giden son 1 kilometrelik bölümde ise tek başına devam edecek.

ALANA GİRİŞLER BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşünün mitingle son bulacağı Maltepe Parkı'na girişler başladı. Yoğun güvenlik önlemi alınan miting alanına vatandaşlar x-ray cihazlarda aranarak girmeye başladı.

POLİS KÖPEKLERİ ALANI TARADI

Çok sayıda güvenlik görevlisinin görev yaptığı mitingte, TOMA ve akrep gibi zırhlı araçlar da hazır bulunuyor. Polis helikopteri sürekli olarak alanın üzerinde tur atarken, miting alanına girişler başlamadan önce polis köpekleri de bomba araması yaptı. Bu arada miting alanında çok sayıda ambulans yer alırken, engelli vatandaşlar için tekerli sandalyeler bulunuyor.

VATANDAŞLAR AĞAÇ GÖLGELERİNDE MİTİNG SAATİNİ BEKLİYOR

Saat 1800'de başlayacak miting öncesinde sahil yolu trafiğe kapatılırken, miting alanı polis bariyerleri ile çevrildi. Ellerinde 'adalet' yazılı pankartlarla ve 'adalet yazılı tişörtleriyle bekleyen vatandaşlar, refüj ve miting alanı yakınlarında bulunan ağaç gölgelerinde miting saatinin gelmesini bekliyor.

TÜRK BAYRAKLARI VE "ADALET" FLAMALARI

1 milyondan fazla katılımın olması beklenen mitingi alanında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı platformun yapımı biterken, alanın çevresine dev led ekranlar yerleştirildi. Alanın çevresi Türk bayrakları ve "ADALET" yazan flama ve dövizlerle çevrildi.

VALİ ŞAHİN: 15 BİN POLİS GÖREVLENDİRDİK

İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP'nin yürüyüşü ve ardından Maltepe'de yapılacak mitingle ilgili 15 bin polisin görevlendirildiğini belirterek, "Güvenlik tedbirlerini en üst seviyede aldık" dedi. Şahin, "Cuma gününden itibaren sayın Kılıçdaroğlu ilimize girdi. Bugün de akşama doğru bir mitingleri olacak. O mitingde ve yürüyüşle ilgili biz toplam 15 bin polis görevlendirdik. Mitingin ve yürüyüş güzergahının güvenliği sağlamak üzere. Biz burada güvenlik tedbirlerini en üst seviyede aldık. İnşallah en güzel şekilde miting gerçekleşip kazasız belasız katılanların da memnun olduğu bir faaliyet gerçekleşecektir" diye konuştu.

DEV DİLEKÇE HAZIR

DHA'nın haberine göre; Öte yandan alan içinde yapımına dün başlanan dev dilekçe "İlgili makama" şeklinde yazıldı. Dilekçenin yanında ise adaleti simgeleyen Themis Heykeli"nin resmi yer alıyor.

3 KİLOMETRE YÜRÜYECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin akşam saat 18.00 de başlaması planlanıyor.

Alanda yapılan bomba aramasının ardından izleyiciler aramadan geçirilerek içeri alınmaya başlanacak.

KATILIMCILARIN YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI

Kılıçdaroğlu, Dragos'tan miting alanına tek başına yürüyecek. Tek başına yapılacak yürüyüş nedeniyle görevliler anons yaparak diğer katılımcıları Maltepe'deki miting alanına yönlendirdi. Yürüyüşe katılanlar sahil yolunu takiben ellerindeki pankartlarla yürüyüşe geçti.