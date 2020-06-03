Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobilin hakimiyetini kaybederek yolda dönmesi sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

03.06.2020 03:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 03:09

Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL - Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobilin hakimiyetini kaybederek yolda dönmesi sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza Maltepe Küçükyalı mevkinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Trafikte aşırı hızla seyir halinde olan 07 FBK 86 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 90 derece dönmesi sonucu trafikte seyir halinde olan 35 HS 2385 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Trafikte seyir halinde olan 34 RL 2631 plakalı başka bir otomobil minibüse çarparak savruldu. Savrulan otomobile trafikte seyreden 34 FT 9749 plakalı otomobil çarptı ve zincirleme kaza oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri, ve acil servis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri aracında sıkışan sürücüyü çıkararak acil servis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazaya karışan minibüs sürücüsü, "Ben Avrupa yakasına geçmek için seyir halindeydim yolun ortasında 3 araç çarpıştılar. Beyaz araba çarpışmanın etkisiyle direkt önüme döndü frene bastım ama mesafem yakındı. Kaldırıma çarpmam sonucu aracım yan yattı" diye konuştu.

Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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