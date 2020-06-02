Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Maltepe D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
02.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:10

Maltepe D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Maltepe Küçükyalı mevkinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla seyir halinde olan 07 FBK 86 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 35 HS 2385 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Trafikte seyir halinde olan 34 RL 2631 plakalı başka bir otomobil minibüse çarparak savruldu. Savrulan otomobile trafikte seyreden 34 FT 9749 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri aracında sıkışan sürücüyü çıkararak acil servis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Kazaya karışan minibüs sürücüsü, "Ben Avrupa yakasına geçmek için seyir halindeydim yolun ortasında 3 araç çarpıştılar. Beyaz araba çarpışmanın etkisiyle direk önüme döndü, frene bastım ama mesafem yakındı. Kaldırıma çarpmam sonucu aracım yan yattı" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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