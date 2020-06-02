MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA
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MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA

Kubilay ÖZEV / Maltepe D 100 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç yan devrilirken 1 kişi yaralandı.

MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA
02.06.2020 22:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:08

Kubilay ÖZEV/

Maltepe D 100 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç yan devrilirken 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D 100 Karayolu Küçükyalı Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan 07 FBK 86 plakalı otomobil, yolda seyreden araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 HS 2385 plakalı minibüs yan devrildi. Minibüs içerisinde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, 07 FBK 86 plakalı araç içerisindeki 1 kişi bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle D100 karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Minibüs Sürücüsü, "Avrupa yakasına geçiyordum, yolun ortasında kaza olduğunu gördüm. 3 tane araba birbirine çarpmıştı ben frene basmama rağmen kazaya karıştım. Öndeki araçlar dönüyordu, bir anda kaza oldu. Yavaş gidiyordum, ne olduğunu anlayamadım." dedi.

Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

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