Maltepe'de Zafer Bayramı Coşkusu

Maltepe'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü coskuyla kutlandı. Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katılan binlerce kişi, ilçe meydanında Edip Akbayram'ın muhteşem konseri ile büyük coşku yaşadı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı, bugün Anadolu topraklarında başka ülkelerin bayrakları dalgalanacaktı" dedi.

Tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanan Zafer Bayramı'nda, Maltepeliler de sokaklara döküldü. Maltepe Belediyesi önünde buluşan binlerce vatandaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için ellerinde bayraklar ve meşalelerle ilçe meydanına doğru yürüyüşe geçti. Korteje eşlik eden bando takımı Cumhuriyet marşları çalarken, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, korteje öncülük etti.

Yürüyüşün ardından ilçe meydanında bir konuşma yaparak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Kılıç, "Bu toprakları var eden Yunus Emrelere, Hacı Bektaş-i Velilere, Mevlanalara sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Çünkü onların yüreğinde düşmanlık değil, sevgi vardı. Bugün birileri Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştiriyor, o gafillere şunu söylemek istiyorum; eğer Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmasaydı bugün Konya'da İtalyan, İzmir'de Yunan, İstanbul'da İngiliz bayrağı sallanacaktı. Bir lider kendisini anlatmayacak, bir lideri dünya anlatacak. Tıpkı Mustafa Kemal'i anlattıkları gibi" diye konuştu.

Onca sıkıntıya rağmen Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türkiye'nin hala dimdik ayakta olduğuna vurgu yapan Kılıç, "İzmir'i işgalden kurtardığında ayağının altına serilen Yunan bayrağını, bir milletin namusunu ve şerefini çiğneyemeyem diyerek yerden kaldıran Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı bu temeller sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta. 1920'lerde, 30'larda Avrupa'da esen Nazi rüzgarı, Sovyetler Birliği hepsi yok olup giderken, Türkiye hala ayakta. Çünkü Mustafa Kemal bu ülkeyi kurduğunda Türk gençliğine emanet etti" dedi.

Maltepelilere teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, bu kardeşinizi ve çalışma arkadaşlarımı bağrınıza bastınız. Hata yapmayan sadece Cenab-ı Allah'tır. Biz hata yapmadan çalışmaya çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, halka hizmeti Hakk'a hizmet sayarak çalışmaya devam edeceğiz. Buradan bize oy versin ya da vermesin, bütün Maltepelilere şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Ali Kılıç'ın konuşmasının ardından sahne alan özgün müziğin sevilen sanatçısı Edip Akbayram da Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün hala daha dimdik sanatımı sürdürebiliyorsam, bugüne kadar bu sahnelere çıkabilmişsem bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum" diye konuştu. Maltepelilerden büyük ilgi gören Akbayram dillere pelesenk olan "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Ben Ölürsem Akşamüstü Ölürüm", "Bekle Bizi İstanbul", "Güzel Günler Göreceğiz" gibi sevilen şarkılarını seslendirirken, vatandaşlar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. - İSTANBUL