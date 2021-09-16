Maltepe'de zabıtayla artık okul önleri daha güvenli

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1.5 yıllık aranın ardından okullarına yeniden kavuşan öğrenciler için Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından önlemler alındı.

Maltepe Belediyesi, 1,5 yılın ardından okullarına kavuşan öğrenciler için okul önlerinde ek önlemler aldı. Pandemi nedeniyle 1,5 yıl okullarından uzak kalan öğrenciler sonunda sınıflarına kavuştu. Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de her yıl olduğu gibi bu yılda okul önlerinde öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için önlemler almaya devam ediyor.

Amaç çocukların güvenliği

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede trafiğin yoğun olduğu noktalarda çalışmalarını sıklaştırdı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olan ekipler, okul giriş ve çıkışları ile birlikte ilçede bulunan önemli kavşaklarda da vatandaşların güvenliğini sağlıyor. Farklı noktalarda konumlanarak trafik akışının sağlanmasına yardımcı olan ekipler, araç yoğunluğunu kontrollü olarak düzenleyerek ulaşımın rahatlamasını sağlıyor. Trafik akışının aksamaması için programlı olarak çalışan ekipler, çocukların güvenliğini sağlamak amacı ile okul saatleri arasında, belirlenen noktalarda kontrollü trafiği sağlıyor.

Veliler memnun

Maltepe Belediyesi'nin aldığı ek önlemler velileri de memnun etti. Çocuklarının daha güvenli bir ortamda okula giriş çıkış yapabilmelerini sağlayan uygulama, velilerin kaygılarını da azaltıyor. Okul giriş çıkışlarında yalnızca yaya olarak gelen çocukların geçişi sağlanmıyor. Aynı zamanda servisle gelen çocukların da toplu bir şekilde okullarına giriş yapabilmeleri için düzenlemeler yapılıyor. Zabıta ekiplerinin dikkatli çalışmaları ile Maltepe'de okul önlerinin daha güvenli birer ortama dönüşmesi amaçlanıyor. - İSTANBUL