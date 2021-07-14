Maltepe'de yön tabelasına çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı
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Maltepe'de yön tabelasına çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Maltepe'de yön tabelasına çarparak, takla atan aracın sürücü yaralandı.

Maltepe'de yön tabelasına çarparak, takla atan aracın sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağdat Caddesi üzerinde Kartal'dan Kadıköy istikametine giden Cihangir Ç. idaresindeki 58 ACA 681 plakalı araç, Maltepe Tugayyolu sapağında yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı.

Kazayı gören vatandaşların müdahalesiyle sürücü, araçta sıkıştığı bölümden çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Çetin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, kazanın gerçekleştiği alanda güvenlik önlemi aldı.

Maltepe'de yön tabelasına çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Maltepe'de yön tabelasına çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Maltepe'de yön tabelasına çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Maltepe'de yön tabelasına çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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