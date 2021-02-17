MALTEPE'DE YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ; SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞADI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - MALTEPE'de kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine döndü. Çok sayıda araç yolda kaldı. Sürücülere zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Maltepe, Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolu Caddesinde aniden bastıran kar yağışı buzlanmaya neden oldu. Buzlanma nedeniyle sürücüler iki yönde de caddede ilerlemekte güçlük çekerken uzun kuyruklar oluştu. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park etti. Bazı ise buzlanan yolda gitmek için patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar sürücülere yolda ilerlemeleri için yardımcı oldu. Öte yandan aniden bastıran kar yağışında motosikletlinin gitme çabası kameraya yansıdı.

"NE KAR KÜRÜME ARAÇLARI VAR NE DE CADDEDE TUZLAMA VAR"

Buzlanan yolda aracıyla patinaj çeken Mehmet Uğurlu, "Yolda kaldık. Görüyorsunuz hava şartlarını. Ne kar kürüme araçları var ne de caddede tuzlama var. Kaldım yolda. Patinaj çekerek buraya geldim. Aracımızda kış lastiği olmasına rağmen" dedi Yolda kalan Şenol Keser "Kar yağışını bu kadar beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Bugün kar yağışı olmayacağını düşündük. İki gündür rahat bir şekilde eve gidip geliyorduk. Bugün ise yolda kaldık. Evden çıkalı yarım saat oldu. Hatta aracımı ana caddeye park ettim ki rahat bir şekilde çıkayım diye ama ara sokaklar daha kötü" diye konuştu.

Başka bir sürücü Süleyman Uçay "Burada yaklaşık bir saattir yol trafiğe kapalı. Burası Fındıklı Mahallesi otobüslerin son durağı ve otobüsler görüldüğü gibi gidemiyor bu yolda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme araçlarının bu caddeyi temizlemesi lazım. Belediyenin otobüsleri gidemiyor bu yolda. Şu anda bu yol trafiğe kapalı ve buraya gelip çözmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı