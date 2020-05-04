MALTEPE'DE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE KAZA 2 YARALI-2

Maltepe'de iddiaya göre yol çalışması nedeniyle açılan çukur nedeniyle bir minibüs, ters şeride girerek otomobille çarpıştı.

Maltepe'de iddiaya göre yol çalışması nedeniyle açılan çukur nedeniyle bir minibüs, ters şeride girerek otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Maltepe Başıbüyük Caddesi'nde 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 06 BA 6058 plakalı minibüs, cadde üzerinde seyir halindeyken yoldaki çukur sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, yağış sebebiyle kayganlaşan zeminin etkisiyle karşı şeride geçerek 34 AGG 786 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar hurda yığınına dönerken sürücüler yaralandı. Olayı gören çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

VATANDAŞLAR KAZAYI ANLATTI

Görgü tanığı Mehmet Gülsel iki yaralı gördüğünü ifade ederek 'Araba yukarıdan çıktığı an gördüm. Yukarıdan gelen araba hızlı geliyordu, önündeki çukurdan kurtulmak için yalpaladı ve kaldırımın üzerinden diğer şeride geçti. Kaza olduö dedi. Resul İdris ise 'Dünden beri yolda çalışma vardı. Yolun önlemini almayınca yukarıdan gelen şerit değiştirerek karşı tarafa geçti. Bu tamamen yolda tedbirsizlik, dikkat eksikliği ve yolda düzgün bir şekilde önlem alınmadığı için kaza oluyor. Dün akşamdan beri bu arabalar dışında o çukura düşerek sabaha kadar kaza yaptılar İfadelerini kullandı.

Kaynak: DHA