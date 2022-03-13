Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi - Haberler

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Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Maltepe'de bir apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacı, yoğun kar yağışına dayanamayarak park halindeki 2 aracın üstüne devrildi.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de bir apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacı, yoğun kar yağışına dayanamayarak park halindeki 2 aracın üstüne devrildi. Araçlarda maddi hasar oluştu.

Ağaç devrilmesi Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Ceyhan Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacı, yoğun kar yağışına dayanamayarak Nissan markalı 34 UV 2225 plakalı araca ve 34 TP 2982 plakalı Volkswagen marka aracın üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle park halindeki 2 araç hasar alırken, yanda bulunan elektrik direğinin kabloları da ağacın dallarına takılınca elektrik direği de devrildi. Olayı gören apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı bir süre trafiğe kapatınca elektrik ekipleri de yere savrulan kablolara müdahale etti. Belediye ekipleri ise devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi

Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi

Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi

Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi

Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi

Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi

Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi

Kara dayanamayan ağaç, 2 aracın üstüne devrildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger, Maltepe, Polis, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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