MALTEPE'DE YKS HEYECANI Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAYükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Maltepe'de bulunan bir lisede sınava girecek olan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okula girdi. Çocuklarını okulun dışında bekleyen veliler, zaman zaman sosyal mesafe kuralını unuttu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Maltepe'de bulunan Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan öğrenciler, dakikalar öncesinden okul bahçesinde bekledi ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde okula girdi. Öğrenci velileri ise heyecanlı bir şekilde okul bahçesinin dışında bekledi.

VELİLER SOSYAL MESAFE KURALINI UNUTTU

Veliler zaman zaman sosyal mesafe kuralı unuturken, polis ekipleri uyarılarda bulundu. Kimi veli ise sınava giren öğrencileri için Kuran okudu. Sınava girecek bir öğrenci, Az çok heyecan var sanırım. Dünkü sınav biraz zorlu geçti benim için. Zaman sıkıntıları oldu son 5 sorum kala. O yüzden inşallah bu sınavda zamanı yetiştirebilirim. Karantina sürecini elimden geldiğince iyi kullanmaya çalıştım dedi. Dışarıda bekleyen bir öğrenci velisi ise Bütün çocuklarımızın Allah yardımcısı olsun. Kurban olduğum Allah, inşallah güzel geçecek. Biz heyecanlıyız yani çocuklarımızı bekliyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA