Maltepe'de yıkımı devam eden binadan düşen molozlar korkuya sebep oldu
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Maltepe'de yıkımı devam eden binadan düşen molozlar korkuya sebep oldu

27.01.2021 02:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 02:48
Maltepe'de yıkımı devam eden binadan düşen molozlar korkuya sebep oldu

Maltepe'de yıkımı devam eden bir binadan düşen moloz parçaları çevre binalarda yaşayanlarda korkuya neden oldu.

Maltepe'de yıkımı devam eden bir binadan düşen moloz parçaları çevre binalarda yaşayanlarda korkuya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Feyzullah Caddesi üzerinde yıkımına başlanan ve bir kısmı yıkılan bir binadan günlük çalışmanın tamamlanmasının ardından kopan moloz parçaları binanın bulunduğu arsa alanı içerisine düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri de sevk edildi. Çevre binalarda bulunanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İtfaiyenin kontrolünün ardından polis ve zabıta ekipleri tarafından bina çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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