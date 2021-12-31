Maltepe'de yeni yıl öncesi iş yerleri denetlendi - Haberler
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Maltepe'de yeni yıl öncesi iş yerleri denetlendi

Maltepe'de yeni yıl öncesi iş yerleri denetlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'de yeni yıl öncesi kafe ve restoranlarda denetimler sıklaştırıldı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de yeni yıl öncesi kafe ve restoranlarda denetimler sıklaştırıldı. Yapılan kimlik kontrollerinin yanı sıra iş yerlerinde bulunan alkoller de denetlendi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerini sürdürdü. Yalı Mahallesi Beşçeşmeler Sokak üzerinde bulunan kafe, restoran ve barlara giren ekipler iş yerlerinde bulunan alkolleri denetledi. İş yerlerinin gerekli izin belgelerinin olup olmadığına bakıldı. Ayrıca işletmelerde oturan vatandaşların da kimlik sorgulamaları yapıldı.


Maltepe'de yeni yıl öncesi iş yerleri denetlendi

Maltepe'de yeni yıl öncesi iş yerleri denetlendi

Maltepe'de yeni yıl öncesi iş yerleri denetlendi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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