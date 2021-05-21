Maltepe'de yavru kedi düştüğü boşluktan uzatılan boruya tırmanarak çıktı
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Maltepe'de yavru kedi düştüğü boşluktan uzatılan boruya tırmanarak çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'de bir sitenin istinat duvarı ile blok duvarı arasındaki boşluğa düşen yavru kedi, site sakinleri ve itfaiye ekiplerinin günlerce süren çabasıyla kurtarıldı.

MALTEPE'de bir sitenin istinat duvarı ile blok duvarı arasındaki boşluğa düşen yavru kedi, site sakinleri ve itfaiye ekiplerinin günlerce süren çabasıyla kurtarıldı. Site sakinlerinden birinin sahiplendiği, düştüğü boşluğa uzatılan plastik borunun içinden yukarıya çıkan kediye 'Sütlaç' ismi verildi.

Maltepe'de bulunan bir sitenin istinat duvarı ile blok duvarı arasındaki boşluğa geçtiğimiz günlerde yavru kedi düştü. Kedinin seslerini duyan site sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kediyi düştüğü yerden çıkaramadı. Site sakinleri de kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Ertesi gün, kedinin düştüğü alana plastik boru uzatıldı. Tekrar itfaiye ekiplerine haber verildi. Ancak tüm çabalar yine sonuç vermedi. Bir süre sonra yavru kediye, kedi sesi dinletildi. Yavru kedi, plastik boru içinden yukarıya tırmanarak, boşluktan kurtuldu. Yavru kedi, site sakini biri tarafından sahiplenildi. Veterinere götürülüp, sağlık durumu kontrol edilen yavru kediye 'Sütlaç' ismi verildi.

 


Maltepe'de yavru kedi düştüğü boşluktan uzatılan boruya tırmanarak çıktı
Maltepe'de yavru kedi düştüğü boşluktan uzatılan boruya tırmanarak çıktı
Maltepe'de yavru kedi düştüğü boşluktan uzatılan boruya tırmanarak çıktı
Maltepe'de yavru kedi düştüğü boşluktan uzatılan boruya tırmanarak çıktı
Maltepe'de yavru kedi düştüğü boşluktan uzatılan boruya tırmanarak çıktı
Maltepe'de yavru kedi düştüğü boşluktan uzatılan boruya tırmanarak çıktı
Maltepe'de yavru kedi düştüğü boşluktan uzatılan boruya tırmanarak çıktı
Maltepe'de yavru kedi düştüğü boşluktan uzatılan boruya tırmanarak çıktı
Maltepe'de yavru kedi düştüğü boşluktan uzatılan boruya tırmanarak çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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