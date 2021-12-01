Maltepe'de yaşlı kadın beton mikseri altında kaldı, yaşanan panik kamerada - Haberler
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Maltepe'de yaşlı kadın beton mikseri altında kaldı, yaşanan panik kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de yaşlı kadın beton mikseri altında kaldı, yaşanan panik kamerada Maltepe Bağdat Caddesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçen 79 yaşındaki bir kadın beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de yaşlı kadın beton mikseri altında kaldı, yaşanan panik kamerada

İSTANBUL - Maltepe Bağdat Caddesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçen 79 yaşındaki bir kadın beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası yaşanan panik kameraya yansıdı.

Olay, Maltepe'de Bağdat Caddesinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre yolun karşısına geçmek için yaya geçidinden yürüyen 79 yaşındaki Yurdanur Gözoğlu, o sırada seyir halinde olan Samet İşbaralı kontrolündeki 34 LB 4958 plakalı Mercedes markalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı fark edenler yardıma koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, beton mikseri altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi ambulansa alınarak götürüldü. Beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan 79 yaşındaki kadının beton mikseri altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beton mikseri sürücüsü kadına çarptığını anlayıp frenle basıyor. Olaya tanık olan bir vatandaş da beton mikseri sürücüsünü uyarmak için ellerini havaya kaldırıyor.

Maltepe'de yaşlı kadın beton mikseri altında kaldı, yaşanan panik kamerada

Maltepe'de yaşlı kadın beton mikseri altında kaldı, yaşanan panik kamerada

Maltepe'de yaşlı kadın beton mikseri altında kaldı, yaşanan panik kamerada

Son dakika 3. sayfa: Maltepe'de yaşlı kadının beton mikseri altında kaldığı anlar kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Son Dakika Haberleri

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