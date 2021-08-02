Maltepe'de yangının devam ettiği Marmaris için seferberlik
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Maltepe'de yangının devam ettiği Marmaris için seferberlik

Maltepe'de yangının devam ettiği Marmaris için seferberlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye yaklaşık 1 haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor.

Türkiye yaklaşık 1 haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor. Maltepe Belediyesi ekipleri bir yandan bölgede devam eden yangınlara müdahale ederken, bir yandan da vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor.

Türkiye, Ege ve Akdeniz bölgelerinde başlayan, özellikle Marmaris, Manavgat, Bodrum gibi ilçeleri etkileyen ve kontrol altına alınamayan yangınlarla günlerdir mücadele ediyor. Bu zorlu mücadelede Maltepe Belediyesi 7'si arama-kurtarma, 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 10 kişilik personelle yangın yerine koştu. 1 ambulans, 1 arama-kurtarma aracı ve 1 keşif aracıyla Marmaris'teki orman yangınlarına müdahale eden ekipler, özellikler Hisarönü, Bayır ve Turunç mevkiinde İstanbul ve Marmara Bölgesi itfaiye ekipleriyle sürdürülen söndürme çalışmalarına destek verdi. Belediye ekipleri yangınla mücadelenin yanı sıra Bayır köyünün yanmasının ardından bölgedeki vatandaşların konaklaması için çadır kurdu. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına da destek veren personel, vatandaşlardan ve Azerbaycan askerlerinden rahatsızlananlara da ambulans desteği verdi. Belediye ekipleri, "Afet Koordinasyon Çalışmaları Protokolü" imzaladığı AKUT Vakfı ile birlikte yangına karşı kişisel koruyucu donanım malzemesi ve yanık ilaçları gibi pek çok malzemeyi Muğla'ya gönderdi.

(Cem Güney Kılıç/İHA)

Maltepe'de yangının devam ettiği Marmaris için seferberlik
Maltepe'de yangının devam ettiği Marmaris için seferberlik
Maltepe'de yangının devam ettiği Marmaris için seferberlik
Maltepe'de yangının devam ettiği Marmaris için seferberlik
Maltepe'de yangının devam ettiği Marmaris için seferberlik
Maltepe'de yangının devam ettiği Marmaris için seferberlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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