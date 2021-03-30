Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
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Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Maltepe'de 4 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında itfaiye ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

Maltepe'de 4 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında itfaiye ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi Evren Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında 4 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında binanın içi dumanla doldu. Binada yaşayanların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, bir kısmı da balkon ve camlarda kurtarılmayı bekledi. Çevredeki vatandaşlar  itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

3 KİŞİ MERDİVEN ARACIYLA KURTARILDIEkipler merdiven aracıyla mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılan bir kadın itfaiyeci tarafından sedyeye taşındı. Mahsur kalanlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Bir bina sakini, "Mahsur kalanları kurtardık ekiplerle. Neden çıktığını bilmiyorum. Şu anda kimse yok. Herkes çıktı" diye konuştu. 


Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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