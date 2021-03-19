Maltepe'de yangında içeride mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
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Maltepe'de yangında içeride mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

19.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:20

Maltepe'de bir binanın giriş katında yangın çıktı.

Maltepe'de bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan Serhan Parlak'ı kapıyı kırarak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Parlak, sağlık ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis ekipleri evde inceleme başlattı.

Çevre sakinlerinden Sefa Kadir Dinibütünoğlu, "Neden yandığı belli değil. İçeride bir kişi mahsur kalmıştı. Zaten itfaiye ekipleri onu sağ salim çıkardılar Allah'a şükür. Şu an görünürde bir şey yok gibi camlar filan kırıldı. Muhtemelen yangının etkisiyle oldu" dedi.

(Halit Arslan/İHA)

Maltepe'de yangında içeride mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında içeride mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında içeride mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
Maltepe'de yangında içeride mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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