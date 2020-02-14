MALTEPE'DE YANGIN, DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ

14.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:29

Çağrı ÇALIŞKAN/ MALTEPE'de 18 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Yoğun dumanın bina içine dolması nedeniyle katlarda bulunanlar tahliye edilirken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Maltepe Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi'ndeki 18 katlı binanın giriş katında bulunan lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadaki yangın nedeniyle etrafı yoğun duman kapladı. Dumanlar binanın içine de doldu. Duman nedeniyle üst katlarda bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişiye de sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi.

Görüntü Dökümü:

---------------Olay yeri-Ekiplerin müdahalesi

-Tahliye edilenler

14.02.2020 -12.19 Haber Kodu : 200214113

Kaynak: DHA